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04 Лютий 2019, Київ 16:10
Новини | Суспільство

День боротьби проти раку: щороку у близько 140 тисяч українців вперше виявляють онкохворобу

У ВООЗ кажуть, що рак не має бути вироком – здоровий спосіб життя, рання діагностика і належне лікування допоможуть здолати хворобу

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В Україні щороку близько 140 тисяч людей вперше дізнаються про виявлене в них онкологічне захворювання, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я у Всесвітній день боротьби проти раку 4 лютого.

Згідно з повідомленням, світова статистика, коли людина вперше хворіє на рак, становить 18 мільйонів.

У МОЗ кажуть: щоб зменшити ризик захворіти на рак, потрібно дотримуватися простих правил щоденного життя. Серед таких рекомендацій, складених спільно з Національним інститутом раку та Міжнародним фондом досліджень раку, є збереження здорової ваги, фізична активність, здорове харчування, відмова від шкідливих звичок, вчасні профілактичні огляди у лікаря, а для жінок-матерів – грудне вигодовування.

«Більшість форм раку можна вилікувати на початкових стадіях», – запевняють у МОЗ.

Уляна Супрун
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За даними ВООЗ, онкологічні захворювання є однією з провідних причин смертності в світі. За прогнозами, в найближчі 20 років число хворих на рак збільшиться на 70%.

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