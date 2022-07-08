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У водосховищі в Чернівецькій області виявили російську ракету – ОВА

Ракету виявили на глибині 20 метрів (фото ілюстраційне)

У Дністровському водосховищі в Чернівецькій області виявили російську ракету, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Осачук.

«На території Чернівецької області у Дністровському водосховищі на глибині 20 метрів дайвери знайшли ворожу ракету», – написав він у телеграмі і додав відео.

За словами Осачука, зараз на місці працюють спеціалісти.

У Міністерстві внутрішніх справ раніше закликали українців поки що не відвідувати водойми через мінну небезпеку.

За даними МВС, на розмінування територій в Україні доведеться витратити від 5 до 7 років.

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