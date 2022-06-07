Поблизу Запоріжжя сили ППО збили російську ракету – міськрада

Біля Запоріжжя сили ППО вранці збили російську ракету, повідомляє пресслужба міської ради.



«Сьогодні зранку багато запоріжців чули вибух. Хочу вас заспокоїти, це спрацювали сили нашої ППО. Близько 7.30 українські військовослужбовці збили ворожу ракету у Запорізькій області», – сказав секретар міської ради Анатолій Куртєв.

За даними штабу оборони Запорізького краю, ракету збили в передмісті Запоріжжя.

6 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Запорізькому напрямку противник посилив угруповання військ силами до батальйонної тактичної групи.

За даними ОВА, станом на 5 червня майже 60% території Запорізької області тимчасово окупували російські війська, на частині тривають бої.

Вранці 25 травня російські війська випустили чотири ракети по Запоріжжю, протиповітряна оборона збила одну з них. Внаслідок цього обстрілу одна людина загинула, ще троє поранені.