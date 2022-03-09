На Дніпропетровщині відкрили кримінальне провадження через ракетний удар по селу Григорівка

Прокуратура Дніпропетровської області відкрила кримінальне провадження через ракетний удар по селу Григорівка, що у Синельниківському (колишньому Васильківському) районі області. Про це 9 березня повідомили в пресслужбі облпрокуратури.

Ракета влучила в шкільний стадіон, загиблих і травмованих не було.

Кримінальне провадження відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни – частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Покарання – позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

9 березня на брифінгу заступник Ради оборони області Микола Лукашук розповів, що ракета, яка потрапила в стадіон, була збита українськими силами протиповітряної оборони.

За його словами, частина ракети впала і здетонувала.

«Це була випадковість, усі підходи до області повністю під контролем ЗСУ», – зазначив він.

8 березня 2022 року російські війська здійснили обстріл керованою ракетою села Григорівка. Ракета впала на стадіон біля школи. В будівлі школи в той час були люди – переселенці з Волновахи.