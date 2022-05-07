Загроза ракетних ударів з території Білорусі залишається – Генштаб

Загроза ракетних ударів з території Білорусі залишається, повідомляє пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

«Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. Зберігається загроза нанесення з території республіки білорусь ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури нашої Держави», – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, у Білорусі залишаються до восьми російських пускових установок оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М» та до шести російських літаків різних модифікацій.

У Пентагоні 5 травня заявили, що наразі не бачать ознак того, що Білорусь має наміри брати активну участь у війні в Україні.

Попри заяви Олександра Лукашенка, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» (так Росія називає своє військове вторгнення), за даними українських військових, обстріли території України російські війська здійснювали і з території Білорусі. Крім того, неодноразово фіксувалося пересування військ РФ по території Білорусі задля атаки України.