Руйнувань через сьогоднішній ракетний удар по Одещині немає – ОВА

Війська РФ сьогодні завдали ракетний удар по Одещині, постраждалих чи руйнувань немає, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко у своєму відеозверненні.

«Сьогодні вдень ворог завдав ракетний удар по одному з районів Одещини. На щастя, постраждалих та руйнувань немає… Ворог намагається зруйнувати нашу інфраструктуру, щоб унеможливити її подальше використання», – сказав він.

Максим Марченко наголосив, що наразі існує підвищена загроза ракетних ударів.

Внаслідок російських обстрілів Одеси 9 травня загинула одна людина, п’ятеро – були поранені.

Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, але не досягла бажаного, зокрема захоплення Києва, через запеклий опір українців.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.