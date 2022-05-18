Війська РФ з акваторії Чорного моря завдали чергового ракетного удару по Одещині – ОК «Південь»

Російські війська з акваторії Чорного моря завдали чергового ракетного удару по Одещині, повідомляє пресслужба міськради Одеси з посиланням на оперативне командування «Південь».

За попередньою інформацією суттєвих руйнувань та постраждалих немає.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка документує наслідки ракетного удару.

16 травня внаслідок російського ракетного удару по Одеській області поранені двоє дорослих і одна дитина. Тоді Одещину атакували літаками стратегічної авіації. Війська РФ продовжують атакувати пошкоджений і непрацюючий міст через Дністровський лиман.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

В ООН станом на 15 травня підтвердили загибель 3 668 та поранення 3 896 людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.