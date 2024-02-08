РФ вивела носій «Калібрів» в море, ракетна небезпека підвищена – Сили оборони півдня

Росія вивела в море ракетоносій з вісьмома ракетами «Калібр» на борту, повідомляють у телеграмі Сили оборони півдня.

«Незважаючи на шторм ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій – фрегат «Адмірал Макаров» – має напоготові 8 «Калібрів», – йдеться у повідомленні.

Українські військові попереджають, що рівень ракетної небезпеки значно підвищено.

Під час масованої атаки по Україні 7 лютого Росія застосувала, серед іншого, три крилаті ракети морського базування «Калібр» з носіїв у Чорному морі. Загалом Москва атакувала 64 засобами повітряного нападу, українські військові знищили 29 ракет та 15 ударних БПЛА типу Shahed-136/131, повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.