Росія на вечір збільшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі – ОК «Південь»

Росія на вечір збільшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі, повідомляє пресслужба оперативного командування «Південь».

«Наразі вкотре збільшено кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні – в море вийшов фрегат «Адмірал Ессен». Станом на 18:00 в морі 2 надводних та 2 підводних ракетоносії. Загальний залп може сягати 24 ракет типу «Калібр», – йдеться у повідомленні.

Військові попереджають, що рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим.

Станом на ранок 1 червня повідомлялося про три російські ракетоносії в Чорному морі – загальний залп до 16 ракет.

Росія в ніч на 1 червня завдала чергового масованого удару по Києву і Київщині. Російські війська атакували з Брянської області РФ. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що війська протиповітряної оборони збили всі 10 запущених РФ ракет «Іскандер».

За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок падіння уламків ракет в Києві загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень.