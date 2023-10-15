Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі – військові

Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, повідомляють у телеграмі Сили оборони півдня.

«Ворог наростив присутність ракетоносіїв в Чорному морі. Наразі бойове чергування, крім підводного човна, несуть ще 2 фрегати. Сумарний залп «Калібрів» може сягати 20», – йдеться у повідомленні.



Військові оцінюють рівень ракетної загрози як дуже високий.

Читайте також: Розвідка Британії пояснила тритижневу паузу в ракетних ударах РФ по містах України

Вранці 15 жовтня Військово-Морські сили ЗСУ повідомляли про один російський ракетоносій у Чорному морі.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.