Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі – Сили оборони півдня

Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, повідомляють у телеграмі Сили оборони півдня.



«До 2 фрегатів додався один малий ракетний корабель. Сумарний залп «Калібрів» при цьому може сягати 24 одиниць», – йдеться у повідомленні.



Українські військові попереджають, що рівень ракетної загрози є надзвичайно високим.

Вдень 31 січня Росія вивела у Чорне море підводний ракетоносій, споряджений 4 «Калібрами». Ввечері українські військові повідомили, що Москва підводний ракетоносій завела в пункт базування, а замість нього вивела два фрегати, на борту яких може бути 16 ракет.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.