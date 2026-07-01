Росія атакувала Україну ракетами і 151 дроном, влучання на 16 локаціях – Повітряні сили

З вечора 30 червня РФ атакувала територію України балістичною ракетою «Іскандер-М» із окупованого Криму, керованою авіаційною ракетою Х-59 з акваторії Чорного моря та 151 ударним дроном, повідомляють Повітряні сили Збройних сил.

Військові кажуть, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними, станом на 7:30 середи, 1 липня, ППО збила / подавила керовану авіаційну ракету Х-59 та 130 ворожих дронів на півночі, півдні та сході України. Зафіксовані влучання 17 ударних БПЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих цілей (уламки) на чотирьох локаціях», – йдеться у повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.