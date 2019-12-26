Рання діагностика онкології буде безкоштовною у 2020 – НСЗУ

Інструментальні дослідження для ранньої діагностики новоутворень наступного року буде повністю оплачуватися із бюджету, для цього виділено близько мільярда гривень, заявили у Національній службі здоров’я. Йдеться про мамографію, гістероскопію, езофагогастродуоденоскопію, колоноскопію, цистоскопію та бронхоскопію. Усі обстеження будуть проводитися із дотриманням стандартів знеболення, запевняють в НСЗУ.

«На інструментальні дослідження для ранньої діагностики новоутворень слід обов'язково мати направлення від сімейного лікаря або іншого лікуючого лікаря. Підставою для проведення безоплатних інструментальних досліджень є й вік пацієнта. Мамографія призначається жінці від 40 років та старше, гістероскопія – від 50 років та старше. Езофагогастродуоденоскопія, цистоскопія, бронхоскопія для пацієнтів від 50 років і старше, колоноскопія – від 40 років і старше», – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Сьогодні деякі з цих досліджень є платними для пацієнтів, залежно від медичного закладу, куди вони звертаються.

За даними НСЗУ, щорічно близько 140 тисяч українців дізнаються, що у них онкологія. Більше 65 тисяч українців помирають від раку, 35% з них – люди працездатного віку.