Шведська музикантка, солістка гурту Roxette Марі Фредрікссон померла у віці 61 року.

Сім’я Фредрікссон повідомила, що жінка померла зранку 9 грудня.

У 2002 році в неї діагностували рак мозку. Втім, за три роки вона вилікувалася.

Серед найвідоміших пісень гурту – The Look, Listen to Your Heart, It Must Have Been Love та Joyride.