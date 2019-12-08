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08 грудня 2019, Київ 14:34
Новини | Політика

«Червоні лінії будуть дотримані» – Разумков про «нормандські» переговори

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що від успішності переговорів у «нормандському форматі» залежить «майбутнє країни».

«У цей день не має бути політики і боротьби – лише державницька позиція задля України. Червоні лінії будуть дотримані, а наші території – повернуті. Підтримую президента і вірю в перемогу України!» – написав спікер парламенту у фейсбуці.

Акція під гаслом «Червоні лінії для Зе» відбувається 8 грудня в Києві та багатьох інших містах України. До проведення 8 грудня, в переддень «нормандського саміту» в Парижі, попереджувальної акції закликали раніше цього тижня лідери трьох парламентських фракцій. Вони звернулися до президента України Володимира Зеленського зі спільною заявою.

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У Києві відбувається акція «Червоні лінії для Зе»

«Заяву щодо недопущення порушення національних інтересів України» підписали лідери політичної партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко, партії «Голос» Святослав Вакарчук та Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

Політики оприлюднили п’ять «червоних ліній», «порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні».

/**/ /**/ Акції під гаслом «Зупинимо капітуляцію!» відбуваються в Україні вже кілька місяців
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У Києві відбувається акція «Червоні лінії для Зе»

Зустріч «нормандської четвірки» відбудеться 9 грудня в Парижі за участі лідерів України, Німеччини, Франції і Росії. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року.

Володимир Зеленський і Володимир Путін 9 грудня в Парижі вперше зустрінуться особисто, раніше вони спілкувалися лише по телефону.

/**/ /**/ Учасники віча «Зупинимо капітуляцію!» із червоною лінією на обличчях під час здійснення «обходу» урядового кварталу. Київ, 6 жовтня 2019 року
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Що станеться на Донбасі, якщо Зеленський і Путін не домовляться?
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Що станеться на Донбасі, якщо Зеленський і Путін не домовляться?

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