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14 квітня 2021, Київ 17:28
Новини | Політика

Разумков скликає позачергове засідання Верховної Ради на четвер

Відповідну вимогу подали 155 народних депутатів

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про позачергове пленарне засідання Верховної Ради на 15 квітня.

Як повідомляє сайт парламент, відповідну вимогу подали 155 народних депутатів, воно призначене на 16 годину.

Поміж іншого, на засіданні планують розглянути законопроєкти про:

  • вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації
  • конституційну процедуру
  • залучення інвестицій в промисловий сектор економіки
  • забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України
  • удосконалення механізму протидії рейдерству
  • надання пільг окремим категоріям громадян України, що звертаються за вчиненням консульських дій
  • удосконалення окремих аспектів декларування
  • стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні
  • забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною
  • тимчасове спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України

Разумков також доручив апарату Верховної Ради забезпечити підготову до позачергового засідання.

Чергове засідання Верховної Ради заплановане на ранок 15 квітня.

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