Разумков розповів, коли Рада розгляне законопроєкт про опозицію

Верховна Рада візьметься за розгляд законопроєкту про опозицію після місцевих виборів. Про це під час погоджувальної Ради 14 вересня заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

«Після виборів, для того, щоб зняти будь-яку політичну вмотивованість, політичні баталії, ми зможемо його розглянути в стінах Верховної Ради України», – спрогнозував голова Верховної Ради.

Водночас, Разумков зазначив, що досі «майже ні від кого не надійшло пропозицій щодо цього законопроєкту».

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«Ще раз звертаюся до всіх (насамперед до представників не більшості): це – закон для вас. Якщо ви не даєте туди пропозицій, то потім не скаржстеся і не кажіть, що якось не так працює Верховна Рада України», – наголосив він.

За словами Дмитра Разумкова, пропозиції депутатів до законопроєкту про опозицію прийматимуться до 15 жовтня.

У липні в інтерв’ю Радіо Свобода віце-спікерка парламенту Олена Кондратюк наголошувала на тому, що такий закон має забезпечити рівні права парламентської меншості.

Законопроєкти про опозицію подавалися останніми роками до Верховної Ради України вже не раз, але жоден із них досі не був ухвалений.