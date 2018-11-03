Народний депутат Развадовський задекларував 7,5 мільйона гривень доходу від продажу нерухомості

Народний депутат України Віктор Развадовський отримав дохід від продажу нерухомого майна на суму 7 554 600 гривень. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Віктор Развадовський є народним депутатом кількох скликань (3-го, 4-го, 7-го та 8-го скликань), має звання генерал-полковника міліції, є доктором юридичних наук.

У декларації за 2017 рік парламентар задекларував земельну ділянку та будинок в Стоянці (Київська область), дві квартири, гараж, машиномісце, місце для яхтсмена, три коштовні швейцарські годинники Patek Philippe, Jaeger LeCoultre та Ulysse Nardin, два люксові автомобілі Land Rover Range Rover та BMW Alpina B7 (обидва 2017 року випуску), а також велику кількість готівки – 980 тисяч доларів, 235 тисяч євро, 800 тисяч гривень, 81 тисячу польських злотих.

На початку 2018 року цей парламентар придбав три машиномісця за 1,2 мільйона гривень у Товариства з обмеженою відповідальністю «Фотон Лізинг».