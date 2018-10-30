РНБО планує витратити понад мільйон гривень на Toyota Land Cruiser – #Точно

Апарат Ради національної безпеки і оборони України планує закупити елітний позашляховик Toyota Land Cruiser за 1,088 мільйона гривень.

Така інформація міститься на офіційному порталі, інформує #Точно, проект Радіо Свобода.

Чиновники отримають автомобіль чорного кольору з сучасною мультимедійною, протиугінною та безпековою системами. Одним із окремих побажань став центральний підлокітник між передніми сидіннями з відсіком для охолодження напоїв.

Угоду про постачання готуються укласти з фірмою «Алмаз Мотор, ЛТД».

Останнім часом спостерігається бум на закупівлю елітних автомобілів різними органами влади. Під кінець минулого року ГПУ оголошувала аукціон на позашляховики Nissan X-Trail сумарною вартістю до 2 мільйонів гривень. А сільрада на Сумщині цікавилася японським кросовером за півмільйона.