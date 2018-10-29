Україна сплатила 280 мільйонів гривень за додаткові послуги і майно на американських катерах «Айленд» – #Точно

У вересні військова частина А0456 Військово-морських сил України сплатила 280,6 мільйона гривень за додаткові послуги та майно до американських патрульних катерів класу «Айленд».

Така інформація міститься на порталі використання публічних коштів e-data, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Деталі транзакції не розкриваються. Зазначено, що кошти сплачені згідно з урядовою постановою «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

Кошти сплачені через державний «Укрексімбанк». Також додатково банку сплачена комісія у сумі 2,2 мільйона гривень.

27 вересня 2018 року в порту американського міста Балтимор за участі президента України Петра Порошенка відбулася церемонія передачі Україні двох патрульних катерів класу «Айленд» від США.

Вирішення бюрократичних перепон щодо отримання цих катерів у подарунок Україною тривало роками. Процес активно зрушив з місця лише навесні 2018 року після виходу розслідування програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).