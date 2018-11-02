Перший заступник голови Держфінмоніторингу отримав понад 100 тисяч гривень зарплати у жовтні – #Точно

Перший заступник голови Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Гаєвський отримав у жовтні заробітну плату розміром 100 894 гривні. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Ігор Гаєвський зайняв посаду першого заступника голови Держфінмоніторингу після перемоги на конкурсі в лютому 2017 року. До того він займав посаду голови юридичного департаменту цієї служби.

Держфінмоніторинг покликаний реалізовувати державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. Держфінмоніторинг збирає, обробляє та аналізує інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, а також інші операції, що можуть бути пов’язані з підозрою в легалізації (відмиванні) вищезгаданих доходів.