«Реал» – «Шахтар»: де і коли дивитися матч групи Ліги чемпіонів

Мадридський «Реал» прийме на своєму полі донецький «Шахтар» у межах першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Гра розпочнеться о 19:55 за київським часом. У прямому ефірі матч покаже телеканал «Футбол 2».

На передматчевій пресконференції головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру вказував на серйозні кадрові проблеми, зокрема на відсутність Сергія Кривцова, Миколи Матвієнка, Ісмаїлі, Тараса Степаненка, Алана Патріка, Віктора Коваленка, Тайсона, Жуніора Мораєса та Сергія Болбата.

«Звісно, це не те, чого бажає кожен тренер. І водночас нам слід вийти на матч і додати в нього всю енергію, що в нас є. І той факт, що ми втратили футболістів, ніяк не позбавляє нас жодної відповідальності. Ми захищаємо те, чого прагне «Шахтар», – гарну гру й результат. Чи складно за таких умов? Так, складно», – розповів Каштру.

Головний тренер «Реалу» Зінедін Зідан назвав «Шахтар» «конкурентоспроможною командою, яка має гарний резерв».

«У нас також є ті, хто не зможе брати участь у найближчій зустрічі, і довга лава запасних. Ми готуємось з усією відповідальністю, прагнемо засвідчити свій рівень», – сказав Зідан.

В іншому матчі групи міланський «Інтер» прийме «Боруссію» з Менхенгладбаха.

Команди зустрічалися одна з одною у групі Ліги чемпіонів у 2015 році. Тоді двічі переміг «Реал» – 4:3, 4:0.