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У Німеччині помер журналіст, історик Андрій Ребет

Будівля, де розташовувалося Радіо Свобода, у Мюнхені (фото архівне)

У Мюнхені 11 січня помер колишній багаторічний співробітник Української редакції Радіо Свобода Андрій Ребет. Про це повідомила його родина.

На Радіо Свобода Андрій Ребет спеціалізувався на українській історії, працював у редакції з 1975 по 1995 роки; до того закінчив магістратуру з історії Мюнхенського університету.

«Сенсом життя Андрія Ребета було донесення інформації про соборну історію України, зокрема, правди про Голодомор, яку замовчували, він також досліджував історію Криму», – наголосила вдова Іванна Ребет.

Андрій Ребет був сином ідеолога та теоретика українського націоналізму Лева Ребета, якого вбив агент КДБ Богдан Сташинський (згодом він вбив і Степана Бандеру). Його дружина, Іванна Ребет, керувала бібліотекою Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода у Мюнхені.

Фільм про історію Радіо Свобода:

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