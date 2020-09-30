Ребров вивів угорський «Ференцварош» до групового турніру Ліги чемпіонів вперше за 25 років

Український футбольний тренер Сергій Ребров вперше з сезону 1995/96 вивів угорський «Ференцварош» до групового етапу Ліги чемпіонів.

29 вересня підопічні Реброва у матчі-відповіді плей-офф кваліфікації зіграв вдома внічию з норвезьким «Мольде» – 0:0.

У попередньому матчі на виїзді угорці також зіграли з «Мольде» внічию, однак «Ференцварошу» вдалося відзначитися трьома забитими м’ячами, які і забезпечили йому остаточну перемогу завдяки виїздним голам.

Ребров став головним тренером «Ференцвароша» у 2018 році. У свій перший сезон в Угорщині він здобув титул чемпіона країни.