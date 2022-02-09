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США конфіскували біткоїни на суму 3,6 мільярда доларів

Міністерство юстиції США стверджує, що конфіскувало біткоїни на суму 3,6 мільярда доларів, які були вкрадені внаслідок злому криптовалютної біржі в 2016 році. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Також відомство заявило про арешт двох підозрюваних у спробі відмивання грошей.

За словами офіційних осіб, це найбільша конфіскація в історії Міністерства юстиції. Згідно з судовими документами, двоє підозрюваних імовірно вступили в змову з метою відмити майже 120 тисяч біткоїнів, які були вкрадені внаслідок хакерської атаки на криптовалютну біржу Bitfinex. Як стверджує сторона обвинувачення, біткоїни було переведено на цифровий гаманець, який контролює один із підозрюваних. При цьому їм не було висунуто звинувачення у зломі Bitfinex: за словами чиновників, розслідування Міністерства юстиції триває.

Криптовалютна біржа Bitfinex, штаб-квартира якої розташована в Гонконгу, у 2016 році заявила про злом. У результаті було вкрадено близько 120 тисяч біткоїнів, які на той момент оцінювалися приблизно в 70 мільйонів доларів. Відразу після цього вартість біткоїну впала приблизно на 20 відсотків.

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