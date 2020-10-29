Аварію на водогоні біля Слов’янська усунули – ОДА

Співробітники комунального підприємства «Вода Донбасу» закінчили ремонтні роботи на Другому Донецькому водогоні, через яку кілька населених пунктівз залишилися без водопостачання, повідомляє Донецька обласна державна адміністрація.

За заявою, зварювальні роботи на місці прориву закінчилися о 10:15 ранку 29 жовтня.

«Фахівці КП «Компанія «Вода Донбасу» завершили ремонтні роботи на ділянці Другого Донецького водогону поблизу міста Слов’янськ, розпочалося наповнення водогону», – йдеться в повідомленні.

Вранці 29 жовтня Донецька ОДА повідомила про аварію на Другому Донецькому водогоні, через що п’ять населених пунктів залишилися без водопостачання повністю або частково.

Адміністрація області нагадала, що Другий Донецький водопровід є головним джерелом водопостачання для Слов’янська, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки, а також прилеглих сіл і селищ. За даними ОДА, 20 кілометрів водопроводу потребують заміни.