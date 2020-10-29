П’ять населених пунктів на Донбасі залишилися без води – ОДА

П’ять населених пунктів Донецької області залишилися без водопостачання через прорив на Другому Донецькому водопроводі, повідомляє Донецька обласна державна адміністрація 29 жовтня.

Аварійні ремонтно-відновлювальні роботи тривають біля міста Слов’янськ.

«Фахівці комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» приступили до ремонту магістрального водоводу діаметром 1400 міліметрів вранці 28 жовтня. Наразі припинено водопостачання п’ятьох населених пунктів (з них три частково) – місто Костянтинівка (частково), місто Дружківка (частково), село Петрівка, селище міського типу Щербинівка (частково) та селище міського типу Новгородське Торецької міської ради (усього – 75401 особа/39720 абонентів)», – йдеться в повідомленні.

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Як зазначають у ОДА, причиною прориву стала тріщина довжиною 25 сантиметрів. Станом на 8 ранку триває відкачування води на місці прориву. Очікують, що ремонт буде завершений протягом поточної доби.

Адміністрація області нагадує, що Другий Донецький водопровід є головним джерелом водопостачання для Слов’янська, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки, а також прилеглих сіл і селищ. За даними ОДА, 20 кілометрів водопроводу потребують заміни.