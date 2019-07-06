Росія буде сіяти нестабільність, використовуючи «нетрадиційні військові тактики» – доповідь для Пентагону

Росія продовжує вести «гібридну війну» і поширювати свій вплив у всьому світі. Західні країни на чолі з США повинні розробити комплексну стратегію для протистояння російському впливу, вважають автори доповіді «Російські стратегічні наміри» (Russian Strategic Intentions), підготовленої для Міністерства оборони США.

Документ на 137 сторінках готували понад два десятки експертів з багатьох аналітичних центрів США. Доповідь представили Пентагону в травні, але її зміст став відомий лише зараз – на доповідь звернуло увагу видання Politico, повідомляє 6 липня російська служба «Голосу Америки».

Контр-адмірал і заступник директора з глобальних операцій в Об’єднаному комітеті начальників штабів Джеффрі Черевко зазначає у вступі до доповіді, що в епоху суперництва великих держав – таких, як США, Росія і Китай – зіткнення між сторонами все частіше будуть відбуватися «нижче рівня збройного конфлікту», з частішим застосуванням нетрадиційних військових тактик . Росія буде намагатися і далі сіяти нестабільність, використовуючи різні способи впливу – геополітичні, економічні і військові, а іноді й суміш їх усіх.

У розумінні Москви, як вважають деякі з авторів доповіді, міжнародні відносини, в тому числі російсько-американські, становлять собою «гру з нульовою сумою», в якій може виграти лише одна сторона. Крім того, як відзначають автори, Кремль вважає, що США використовують принципи демократії для зміни політичних режимів, в тому числі в колишніх радянських республіках, які, як вважає Москва, повинні залишатися в сфері її впливу.

При цьому деякі автори відстоюють ідею окресленої «сірої зони» – набору сфер активності, діючи в яких, Москва не ризикує спровокувати прямий збройний конфлікт з країнами Заходу. Інші ж експерти кажуть, що «сірої зони» як такої не існує, і російське керівництво вже бачить себе у стані війни з Заходом – просто це «холодна війна», яка ведеться сучасними засобами.