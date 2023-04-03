«Репортери без кордонів» закликали владу України повернути «Прямий», «Еспресо» і «5 канал» у цифровий ефір

Міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів» закликала владу України повернути мовлення в цифровій мережі Т2 каналів «Прямий», «Еспрессо» і «5 канал».

«Вже рік, як три українські інформаційні телеканали цілодобового мовлення виключені з цифрового наземного телебачення (ЦНТ). «Репортери без кордонів» закликають владу гарантувати плюралізм інформації, врегулювавши проблему якомога швидше», – йдеться у заяві.

«Репортери без кордонів» наголосили, що через рік все ще неможливо встановити, «хто саме, навіщо і як» ухвалив це рішення.

«Медіарегулятор, провайдер ЦНТ і державна компанія, якій належить інфраструктура, знімають з себе відповідальність, посилаючись один на одного, а юридична невизначеність триває вже рік», – йдеться в заяві.

Керівниця офісу РБК у Східній Європі та Центральній Азії Жанна Кавельє назвала ситуацію «ненормальною».

«Неприйнятно, що 16 мільйонів глядачів ЦНТ протягом року позбавлені доступу до трьох опозиційних телеканалів через юридичне непорозуміння. Ми не розуміємо відсутності політичної волі для вирішення цієї проблеми і закликаємо українську владу якнайшвидше зайнятися цим питанням та врегулювати ситуацію», – заявила вона.

4 квітня 2022 року представники Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (Концерн РРТ) вимкнули мовлення в цифровій мережі Т2 каналів «Прямий», «Еспрессо» та «5 канал». Представники цих каналів назвали таке рішення Концерну «незаконним і несправедливим».

«Вороги у владі штовхають президента не на боротьбу з «Росією 24», яку включили в (окупованому – ред.) Мелітополі, а на боротьбу з українськими патріотичними каналами, які, на відміну від «Інтера», не підтримували ОПЗЖ і не прославляли агресора», – написав у фейсбуці народний депутат Микола Княжицький, який має власну авторську програму на телеканалі «Еспресо».

9 травня Держспецзв'язку повідомили, що причина вимкнення каналів – виконання рішення РНБО про трансляцію спільного марафону.

У РНБО заявили, що в рішенні Радбезу немає жодної інформації про вимкнення каналів.

Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що вимкнення каналів з цифрового ефіру не належить до його повноважень.

