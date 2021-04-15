Нацбанк вводить в обіг монети «Решетилівське килимарство»

15 квітня Національний банк України вводить в обіг монети «Решетилівське килимарство». Їхні номінали 10 та 5 гривень. Вони зроблені зі срібла та нейзильберу відповідно.

«Монети присвячені одній зі сторінок української культурної спадщини – творам килимового мистецтва Полтавщини, яким притаманна особлива стилізація рослинних квіткових мотивів у вигляді ламаних гілок із квітами та листям. Решетилівські майстри ткацтва, килимарства та вишивки відомі на всю Україну з кінця ХІХ століття», – розповіли в НБУ.

У регуляторі додали, що килим решетилівської майстрині Надії Бабенко прикрашає Блакитну залу штаб-квартири ООН у Нью-Йорку. Комісія експертів вирішила 1969 року передати в ООН саме решетилівський килим з рослинним орнаментом «Дерево життя» як подарунок для організації.

Нацбанк нагадав, що традиції рослинного килимарства Решетилівки у 2017 році внесли до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

На аверсі монет на дзеркальному тлі абрису пейзажу зображене дерево життя – традиційний символ в орнаментиці українських тканих килимів, рушників, писанок тощо.

На монеті з нейзильберу в центрі знаходиться логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі монет розміщений дзеркальний абрис ткалі за роботою, праворуч – кольоровий фрагмент килима.

Художником була Любов Андрощук. Скульптори – Володимир Дем’яненко, Анатолій Демяненко. Програмне моделювання – Віталій Андріянов.