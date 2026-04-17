Reuters: США можуть відтермінувати постачання зброї деяким країнам Європи через війну з Іраном

Американські посадовці поінформували деяких європейських колег про те, що постачання зброї за раніше укладеними контрактами, ймовірно, буде відкладено через війну з Іраном – про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на п’ять знайомих із ситуацією джерел, які говорили на умовах анонімності.

За їхніми словами, це торкнеться кількох європейських країн, зокрема, країн Балтії та Скандинавії.

Йдеться про деякі види озброєння, які європейські країни закупили за програмою Foreign Military Sales (FMS), але які ще не були поставлені замовникам. Американська адміністрація, за даними журналістів, сповістила партнерів, що ці поставки будуть відкладені.





Reuters зазначає, що Білий дім та Державний департамент перенаправив запити з цього питання до Пентагону, там наразі не давали коментарів.

За спостереженнями агентства, затримка в постачанні зброї показує, наскільки військова операція проти Ірану «починає виснажувати американські запаси деяких критично важливих видів озброєння й боєприпасів».

Водночас зазначається, що США скоротили свої запаси зброї на мільярди доларів, включаючи артилерійські системи, боєприпаси та протитанкові ракети ще до війни з Іраном – після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та військової операції Ізраїлю в Газі.