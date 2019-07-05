Родичі зниклих безвісти і правозахисники вимагають створити Єдиний реєстр зниклих осіб

Родини військових і добровольців, що зникли безвісти під час бойових дій на сході України, і правозахисники звернулися до уряду з вимогою виконати закон про статус осіб, що зникли безвісти, і створити Єдиний реєстр таких людей.

Як повідомила Радіо Свобода голова громадської організації «Всеукраїнське об’єднання рідних зниклих безвісти і загиблих «Надія» Ядвіга Лозинська, на сьогодні такими вважаються щонайменше півтори тисячі осіб. Сьогодні це питання обговорили учасники круглого столу «Заради імені одного: коли запрацює закон про зниклих безвісти».

Один з авторів закону, народний депутат Мустафа Наєм наголосив, що ухвалений рік тому (12 липня 2018 року) закон України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» дотепер не запрацював. Серед важливих положень закону – необхідність утворити міжвідомчу комісію, яка складе Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти під час бойових дій на Донбасі, та відповідно задіє різні механізми для їх розшуку.

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«Не маючи такого реєстру, ми не можемо надати допомогу родинам осіб, які підпадають під категорію «насильницького зникнення», що прописана у законі, і не маємо змоги розшукувати таких осіб. Враховуючи політичну ситуацію в Україні, вважаю за доцільне розпочати адвокаційну кампанію на підтримку ухваленого закону, залучивши до неї і родини зниклих безвісти, і правників, і політиків», – сказав депутат.

Виконавча директорка Центру громадянських свобод Олександра Романцова додала, що наявність чималої кількості осіб, які зникли на сході України під час або унаслідок бойових дій, є «серйозною проблемою», котра потребує системного дослідження та вирішення на законодавчому рівні.

Як свідчить Міжнародний комітет Червоного Хреста, щонайменше 1500 осіб зникли безвісти під час збройного конфлікту на сході України. Ці дані неточні: зібрати повні дані неможливо, є цілі родини, що зникли під час конфлікту. Наразі в МКХЧ залишаються відкритими 690 справ щодо зниклих безвісти осіб.

У травні в Міністерстві оборони України повідомили, що у Збройних силах України вважається зниклим безвісти 71 військовослужбовець.