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12 Червень 2019, Київ 12:03
Новини | Політика

Україна на дві позиції піднялася у рейтингу миролюбності

За час збройного конфлікту на сході України загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч зазнали поранень

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Україна посіла 150-е місце (торік 152 – ред.) зі 163 країн у новому Глобальному індексі миролюбності, оприлюдненому Інститутом економіки й миру 12 червня. Інститут заявив, що найбільше зростання миролюбності зафіксували в Східній Європі і Євразії, де «кількість смертей від конфлікту скоротилося через деескалацію насильства в Україні».

Згідно з рейтингом, найбільш мирною країною світу є Ісландія, 11-й рік поспіль.

У п’ятірці мирних – Нова Зеландія, Португалія, Австрія, Данія. Афганістан розташувався останнім в рейтингу миролюбності, замінивши Сирію, яка зараз є другою найменш мирною країною в світі. У компанії з ними розташувалися Південний Судан, Ємен та Ірак. Росія 154-а.

/**/ /**/ /**/ При складанні рейтингу експерти брали до уваги рівень соціального захисту і безпеки, масштаби тривалого внутрішнього чи міжнародного конфлікту і рівень озброєння
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Україна в рейтингу миролюбності опинилася після Північної Кореї

Згідно з дослідженням, ситуація в світі стала більш мирною за останні 5 років, але гіршою в цьому контексті за останнє десятиліття, зокрема, через конфлікти на Близькому Сході, зростання тероризму, збільшення кількості біженців та інші фактори.

Індекс миролюбності визначають за 23-ма критеріями, які включають внутрішні і зовнішні конфлікти, військові витрати, тероризм, вбивства та інші рівні злочинності.

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