На окупованому Донбасі проживають близько 1,6 мільйона людей – Резніков

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей проживають близько 1,6 мільйона людей. Про це в інтерв’ю виданню LB.ua заявив віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, ті близько 200 тисяч людей в ОРДЛО, які отримали російські паспорти, швидше за все поїдуть звідти при реінтеграції Донбасу.

«Раніше, за старими даними, в Донецькій області проживало близько п'яти мільйонів, у Луганській – близько двох мільйонів. Разом – сім. З 2014-го хтось поїхав у Росію, хтось у Криму, хтось по світу, хтось переїхав на підконтрольну частина України, хтось залишився там. Точних даних ми не знаємо. Але якщо це 10-15% від населення, це вже немало», – сказав віцепрем’єр.

Колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявляв у січні 2020 року, що населення України на вільній території становить 37 мільйонів 289 тисяч. Дані перепису не враховують інформацію з анексованого Росією Криму та непідконтрольних Києву районів Донецької та Луганської областей. Дубілета критикували за систему підрахунку, за якою проводився пробний перепис. Він відкидав критику.