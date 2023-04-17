Резніков попросив вибачення за порівняння втрат України у війні і Туреччини у землетрусі

Міністр оборони України Олексій Резніков вибачився за свої слова в інтерв’ю іспанській газеті, в якому він порівняв кількість загиблих у війні українських військових із числом загиблих від землетрусу в Туреччині.

«Я щиро прошу вибачення у всіх в Україні чи Туреччині, кого образили мої коментарі в інтерв’ю іспанській газеті La Razon. Українці співчувають турецькому народу. Ми розуміємо, що таке поховати тисячі невинних людей – друзів і сусідів. Я вдячний нашим турецьким друзям за їхню непохитну підтримку і тверду позицію щодо Криму з початку російського вторгнення», – написав Резніков у твіттері 17 квітня.

У згаданому інтерв’ю міністр заявив, що втрати українських сил у повномасштабній війні є «значно меншими» від російських. Резніков зауважив, що не може назвати точне число, але додав, що кількість загиблих українських військових менша від числа жертв руйнівного землетрусу в Туреччині, де в лютому загинули близько 50 тисяч людей.

Україна і Росія не називають своїх військових втрат у війні. За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила понад 182 тисячі своїх військових.