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Резніков повідомив про зустріч з послами G7 та Євросоюзу

За словами Олексія Резнікова, учасники зустрічі обговорили ситуацію на передовій і зміни в МО

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із послами «Групи семи» та представниками Європейського Союзу в Україні.

«Сьогодні приймав послів G7+EU в Україні. Обговорили ситуацію на передовій і зміни в МО. Представив моїх нових заступників. Ми будуємо ефективне МО, використовуючи найкращі стандарти державної служби. Україна відчуває підтримку вільного світу»,– написав Резніков у твіттері.

Кабмін 21 лютого призначив Віталія Дейнегу та Андрія Шевченка заступниками міністра оборони. Перед цим уряд призначив Олександра Павлюка першим заступником міністра оборони.

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