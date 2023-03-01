Резніков повідомив про зустріч з послами G7 та Євросоюзу

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із послами «Групи семи» та представниками Європейського Союзу в Україні.

«Сьогодні приймав послів G7+EU в Україні. Обговорили ситуацію на передовій і зміни в МО. Представив моїх нових заступників. Ми будуємо ефективне МО, використовуючи найкращі стандарти державної служби. Україна відчуває підтримку вільного світу»,– написав Резніков у твіттері.

Кабмін 21 лютого призначив Віталія Дейнегу та Андрія Шевченка заступниками міністра оборони. Перед цим уряд призначив Олександра Павлюка першим заступником міністра оборони.