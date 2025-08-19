У РФ правозахисника Давідіса заочно засудили до шести років колонії

Члена ради правозахисного центру «Меморіал» Сергія Давідіса заочно засудили до шести років колонії загального режиму у справі про виправдання тероризму, повідомила 19 серпня прокуратура Москви.

Також суд позбавив правозахисника права на діяльність, пов’язану з створенням та адмініструванням сайтів, терміном на три роки.

Як зазначає «Медіазона», вирок ухвалив 2-й Західний окружний військовий суд Москви. Коментуючи рішення суду, Сергій Давідіс зазначив, що вирок «навіть не намагається виглядати законним та обґрунтованим». «Він не відповідає навіть каральним нормам російського кримінального кодексу. Зрозуміло, абсурдне покарання призначене мені за вираження думки, яка жодним чином не виправдовувала тероризм, за правозахисну позицію», – сказав правозахисник.

Приводом для кримінальної справи став репост у фейсбуці Давідіса новини про суд над українськими військовополоненими з полку «Азов», визнаного в Росії терористичною організацією. Правозахисник супроводив репост своїм коментарем: «Українці, які переслідуються за службу в «Азові», – політв’язні». За версією слідства, Давідіс, коли писав це, мав «ворожо-агресивне ставлення» до російської влади через війну в Україні.

Про справу проти правозахисника стало відомо в січні 2025 року. Раніше щодо Сергія Давідіса склали протокол про участь у діяльності «небажаної організації» та внесли його до реєстру «терористів та екстремістів». Сам правозахисник зараз живе за кордоном. З Росії він виїхав одразу після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Правозахисний проєкт «Меморіал. Підтримка політв’язнів», який очолює Сергій Давідіс, 24 січня був включений міністерством юстиції Росії до списку так званих іноземних агентів.