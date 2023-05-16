15 років тюрми: СБУ повідомила про заочний вирок депутатові Держдуми РФ через його голос за визнання псевдореспублік «Л/ДНР»

У Службі безпеки повідомили, що за матеріалами відомства до 15 років ув’язнення засуджено депутата Держдуми РФ Антона Ткачова, який голосував за визнання псевдореспублік «Л/ДНР».

«Посадовець позиціонує себе як «нове обличчя» кремлівського режиму і повністю підтримує агресивну політику вищого військово-політичного керівництва РФ. За це його призначили до комітету російської Держдуми з питань інформаційної політики. За даними слідства, 15 лютого 2022 року він підтримав постанову щодо звернення до президента РФ із проханням визнати «незалежність» окупованих районів Донецької та Луганської областей. А вже 22 лютого депутат проголосував за ратифікацію «договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу» між країною-агресором і терористичними організаціями «Л/ДНР», – йдеться в повідомленні СБУ.

Повідомляється, що суд визнав Ткачова винним за статтею про «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» і призначив йому, крім 15-річного ув’язнення, також конфіскацію майна.

«Оскільки засуджений наразі перебуває на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання», – зазначили в СБУ.

Українські правоохоронці раніше повідомили заочні підозри десяткам депутатів Державної думи РФ, які «сприяли захопленню частини східних регіонів України». У березні ОГП повідомляв про заочне засудження до 15 років позбавлення волі 20 депутатів Держдуми РФ.

21 лютого 2022 року президент Росії Володимир Путін визнав незалежність окупованих частин Донбасу, де діють угруповання «ЛНР» і «ДНР». Для України і Заходу це рішення немає законної сили. Під приводом їх захисту 24 лютого Путін розпорядився розпочати повномасштабну війну проти України, яку влада Росії називає «спеціальною військовою операцією».