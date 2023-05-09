Три обласні прокуратури передали до суду справи проти депутатів Держдуми РФ за визнання псевдореспублік «Л/ДНР»

Прокурори Вінницької, Івано-Франківської і Тернопільської обласних прокуратур скерували до суду обвинувальні акти стосовно 59 депутатів Держдуми РФ, які голосували за визнання псевдореспублік «ЛНР» та «ДНР», повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«Слідством встановлено, що у лютому 2022 року депутати підтримали постанову щодо звернення до президента РФ з проханням визнати «незалежність» тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. Крім цього, 22 лютого вони проголосували за ратифікацію так званого «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» між країною-агресором та «Л/ДНР». Тим самим депутати сприяли реалізації плану щодо початку повномасштабного вторгнення в Україну, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків», – йдеться в повідомленні.

Українські правоохоронці раніше повідомили заочні підозри десяткам депутатів Державної думи РФ, які «сприяли захопленню частини східних регіонів України». У березні ОГП повідомляв про заочне засудження до 15 років позбавлення волі 20 депутатів Держдуми РФ.

21 лютого 2022 року президент Росії Володимир Путін визнав незалежність окупованих частин Донбасу, де діють угруповання «ЛНР» і «ДНР». Для України і Заходу це рішення немає законної сили. Під приводом їх захисту 24 лютого Путін розпорядився розпочати повномасштабну війну проти України, яку влада Росії називає «спеціальною військовою операцією».