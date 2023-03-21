В Україні заочно засудили до 15 років позбавлення волі 20 депутатів Держдуми РФ – ОГП

За посягання на територіальну цілісність і недоторканність України до 15 років позбавлення волі кожного із конфіскацією майна заочно засуджені 20 депутатів Державної думи Росії, повідомив Офіс генерального прокурора.

«Прокурори довели, що вказані діячі посягнули на територіальну цілісність і недоторканність України. Незадовго до повномасштабного вторгнення, 15 лютого 2022 року, вони підтримали постанову щодо звернення до президента РФ із проханням розглянути питання щодо визнання псевдореспублік «ДНР» і «ЛНР» як самостійних, суверенних і незалежних держав. 22 лютого вони проголосували за ратифікацію «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» між країною-агресором та «ЛНР/ДНР», – йдеться в повідомленні.

У подальшому Кремль використав ці рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення в Україну і виправдовування збройної агресії, додали в СБУ, слідчі якої здійснювали досудове розслідування за процедурою in absentia.

У СБУ також повідомили, що оскільки засуджені наразі перебувають на території Росії, то початок строку відбування покарання визначено з дня їхнього фактичного затримання.

Служба безпеки опублікувала імена засуджених російських депутатів.

В ОГП додали, що наразі прокурори Чернівецької обласної прокуратури підтримують обвинувачення стосовно ще 44 російських депутатів.

На початку цього місяця Служба безпеки України повідомила заочні підозри 41 депутатові Державної думи РФ, які «сприяли захопленню частини східних регіонів України».

У січні СБУ передала до суду обвинувальні акти стосовно 55 депутатів Держдуми РФ.

21 лютого 2022 року президент Росії Володимир Путін визнав незалежність окупованих частин Донбасу, де діють угруповання «ЛНР» і «ДНР». Під приводом їх захисту 24 лютого Путін розпорядився розпочати повномасштабну війну проти України, яку влада Росії називає «спеціальною військовою операцією».