У РФ дезертири скоїли два вбивства за добу

Слідчий комітет Росії порушив проти 35-річного рядового кримінальну справу про вбивство у зв’язку зі здійсненням «службової діяльності». За версією слідства, 15 квітня чоловіка затримали в Петрозаводську після того, як він самовільно залишив військову частину. Наступного дня його доправили до Петербурга.

Під час конвоювання підозрюваний відвернув увагу конвоїра і кілька разів ударив його ножем, після чого спробував втекти. Пізніше його затримали. Конвоїр, який проходив службу за контрактом, помер від ран.

Це вже друге вбивство, скоєне дезертирами за останню добу, відзначає видання «Важные истории».

На день раніше в селищі Аккерманівка в Оренбурзькій області поліцейські спробували затримати Сергія Басалаєва, якого, як з’ясував телеграм-канал Astra, розшукують за самовільне залишення частини. Чоловік застрелив одного поліцейського, поранив ще двох і втік. Зараз він, імовірно, ховається в заказнику «Губерлінські гори». Його пошуки тривають.



