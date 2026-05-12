У РФ дитячі книжки масово маркують попередженням про наркотики – ЗМІ

Найбільші російські цифрові платформи, які торгують книгами або публікують їх тексти безкоштовно, масово маркують відомі дитячі книжки попередженням про вміст інформації про наркотики, звернуло увагу видання «Верстка».

З 1 березня у Росії діє закон про маркування контенту зі згадкою наркотичних засобів. Після набрання нею чинності неодноразово повідомлялося про маркування словами про «незаконне споживання наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів» різних книжок, у тому числі творів класичної літератури.

Як пише «Верстка», у сервісах «Літрес» та Ozon відповідна позначка з’явилася у популярних творів радянської дитячої літератури – «Крокодил Гена і Чебурашка», «Чарівник Смарагдового міста», «Старий Хоттабич», казок, таких як «Три порося», «Гобіт, або Туди і назад», «Острів скарбів», «Пригоди Тома Соєра». На Ozon маркування також стоїть біля «Пригод Незнайка», а на сайті видавництва АСТ – у книжки «Зі щучого наказу та інші казки».

Як зазначає видання, всі ці книжки не входять до переліку книг, які Російська книжкова спілка раніше рекомендувала маркувати. При цьому в березні гендиректор видавництва «Ексмо» Євгеній Кап’єв писав, що формально книжки зі згадками про «чарівне зілля» також можуть підпадати під вимоги про маркування – зілля згадуються в деяких творах, включаючи «Гобіта» та «Старого Хоттабича».

У списку Російського книжкового союзу є понад дві тисячі книжок, у тому числі твори Ремарка, Стейнбека, Сартра, Кіплінга, Кортасара, Донцової, Пелевіна, Лимонова, Устинової та Лук’яненка, і він щотижня поповнюється.

У сервісі «Літрес» після публікації заявили телеграм-каналу «Обережно, новини», що попереджувальне маркування на дитячих книжках «було розміщене некоректно» і його вже почали вилучати. «У більшості випадків вона додавалася на підставі метаданих, переданих правовласниками», – заявили у «Літресі». У розмові з РБК там уточнили, що під час внутрішньої перевірки з’ясувалося, що твори, опубліковані до 1 серпня 1990 року (а це більшість згаданих книжок), не підпадають під дію закону про маркування контенту із згадкою наркотичних засобів і не вимагають відповідних попереджень. «Щодо дитячих творів, опублікованих або перекладених після 1990 року, з віковим маркуванням 12+ і вище, вони аналізуються точково відповідно до вимог законодавства та рекомендацій галузевих організацій», – сказали в сервісі.