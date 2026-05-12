Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

У РФ дитячі книжки масово маркують попередженням про наркотики – ЗМІ

Це зачепило і книжки про Крокодила Гену
Це зачепило і книжки про Крокодила Гену

Найбільші російські цифрові платформи, які торгують книгами або публікують їх тексти безкоштовно, масово маркують відомі дитячі книжки попередженням про вміст інформації про наркотики, звернуло увагу видання «Верстка».

З 1 березня у Росії діє закон про маркування контенту зі згадкою наркотичних засобів. Після набрання нею чинності неодноразово повідомлялося про маркування словами про «незаконне споживання наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів» різних книжок, у тому числі творів класичної літератури.

Як пише «Верстка», у сервісах «Літрес» та Ozon відповідна позначка з’явилася у популярних творів радянської дитячої літератури – «Крокодил Гена і Чебурашка», «Чарівник Смарагдового міста», «Старий Хоттабич», казок, таких як «Три порося», «Гобіт, або Туди і назад», «Острів скарбів», «Пригоди Тома Соєра». На Ozon маркування також стоїть біля «Пригод Незнайка», а на сайті видавництва АСТ – у книжки «Зі щучого наказу та інші казки».

Як зазначає видання, всі ці книжки не входять до переліку книг, які Російська книжкова спілка раніше рекомендувала маркувати. При цьому в березні гендиректор видавництва «Ексмо» Євгеній Кап’єв писав, що формально книжки зі згадками про «чарівне зілля» також можуть підпадати під вимоги про маркування – зілля згадуються в деяких творах, включаючи «Гобіта» та «Старого Хоттабича».

У списку Російського книжкового союзу є понад дві тисячі книжок, у тому числі твори Ремарка, Стейнбека, Сартра, Кіплінга, Кортасара, Донцової, Пелевіна, Лимонова, Устинової та Лук’яненка, і він щотижня поповнюється.

У сервісі «Літрес» після публікації заявили телеграм-каналу «Обережно, новини», що попереджувальне маркування на дитячих книжках «було розміщене некоректно» і його вже почали вилучати. «У більшості випадків вона додавалася на підставі метаданих, переданих правовласниками», – заявили у «Літресі». У розмові з РБК там уточнили, що під час внутрішньої перевірки з’ясувалося, що твори, опубліковані до 1 серпня 1990 року (а це більшість згаданих книжок), не підпадають під дію закону про маркування контенту із згадкою наркотичних засобів і не вимагають відповідних попереджень. «Щодо дитячих творів, опублікованих або перекладених після 1990 року, з віковим маркуванням 12+ і вище, вони аналізуються точково відповідно до вимог законодавства та рекомендацій галузевих організацій», – сказали в сервісі.

***

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG