У Росії визнали екстремістським німецький праворадикальний маніфест 1926 року

У Росії Санкт-Петербурзький міський суд визнав екстремістським матеріалом праворадикальний маніфест німецького письменника Фрідріха Георга Юнґера «Марш націоналізму».

Експертиза знайшла в ньому пропаганду націоналізму та «ознаки загрози країнам Євразійського економічного союзу, їхній державній безпеці, здоров’ю та моральності громадян» (характерна цитата з твору Юнґера – «Нехай гинуть тисячі, навіть мільйони; що значать ці ріки крові в порівнянні з державою, в яку вливається весь неспокій і туга німецької істоти!»).

Фрідріх Георг Юнґер ніколи не належав до нацистської партії, після приходу Гітлера до влади письменника допитували в гестапо.

Маніфест був написаний у 1926 році і був виданий російською в 2022-му видавництвом Russian Revolver. 2024 року книгу вилучили на митниці в аеропорту Пулково у 17-річної жительки Петербурга.

В описі до твору на сторінці видавництва йдеться, що робота Юнґера стала одним із основних текстів Консервативної революції.