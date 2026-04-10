РФ засудила ексзаступника Шойгу до 19 років за ґратами. Його позбавили звання генерала

Військовий суд у Москві засудив колишнього заступника міністра оборони Павла Попова до 19 років колонії суворого режиму, повідомили 10 квітня офіційні російські інформагенції. Попова також позбавлили звання генерала армії у відставці та присудили штраф 85 мільйонів рублів, а за цивільними позовами з нього стягнуто понад 30 мільйонів.

235-й Гарнізонний військовий суд визнав колишнього заступника міністра оборони винним у розкраданні десятків мільйонів бюджетних рублів. Він засуджений за статтями про шахрайство, хабарництво в особливо великому розмірі, підробку службових документів та перевищення повноважень.

Як повідомляє видання «Медіазона», за версією слідства, Попов 10 років незаконно безоплатно жив у відомчій квартирі на набережній Фрунзе в Москві, а також користувався автомобілем, який отримав корупційним шляхом.

Крім того, за версією слідства, Попов привласнював гроші, виділені на спорудження парку «Патріот». Стверджується, що Попов облаштував за ці гроші свою заміську ділянку в Красногірському районі Підмосков’я і через підлеглих примушував директорів фірм, пов’язаних договорами з парком, безоплатно виконувати будівельно-монтажні роботи у себе в заміських апартаментах. Раніше в цій справі до різних термінів було засуджено колишнього заступника начальника Головного управління інноваційного розвитку міністерства оборони Росії Володимира Шестерова та директора парку «Патріот» В’ячеслава Ахмедова.

Захист вважає вирок незаконним, несправедливим та необґрунтованим і має намір оскаржити його, повідомляє «Інтерфакс».

Попов був затриманий у серпні 2024 року, ставши одним із високопоставлених військових, проти яких порушили кримінальні справи після зміни міністра оборони в травні того ж року (замість Сергія Шойгу відомство очолив Андрій Бєлоусов). 2025 року йому посилили звинувачення, додавши нові епізоди.