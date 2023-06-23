Розвідка Британії: РФ збільшила число морських ссавців, яких використовує для захисту свого флоту в Криму

Розвідка Великої Британії заявляє, що від літа 2022 року Військово-морський флот Росії інвестував у значне посилення безпеки головної бази Чорноморського флоту в Севастополі.

«Сюди входить щонайменше чотири шари сіток і бонів на вході в гавань. Останніми тижнями цей захист, ймовірно, також був посилений збільшенням кількості тренованих морських ссавців. Знімки показують майже вдвічі більше плаваючих загонів для ссавців у гавані, де, ймовірно, тримають афалінів (вид дельфінів – ред.)», – йдеться в повідомленні.

У розвідці додали, що в арктичних водах російський флот також використовує білух і тюленів. «Росія тренувала тварин для низки місій, але ті, що перебувають у Севастопольській гавані, швидше за все, призначені для протидії ворожим водолазам», – заявили в британській розвідці.

У квітні 2022 року про те, що Росія розмістила навчених бойових дельфінів у бухті Севастополя, можливо, для захисту свого флоту від підводного нападу, писали британське видання The Guardian та агентство Reuters із посиланням на супутникові знімки американської компанії Maxar.

За даними британського видання, Військово-морський інститут США вивчив супутникові знімки російської військово-морської бази в Севастопольській бухті і дійшов висновку, що два загони для дельфінів були переміщені на базу в лютому на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Згідно з аналізом американського інституту, багато хто з російських кораблів, що стоять там, потенційно вразливі для підводних атак.