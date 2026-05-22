РФ внесла до реєстру терористів керівництво Free Russia

Керівництво зареєстрованого у США фонду «Вільна Росія» (Free Russia Foundation) внесли до списку терористів та екстремістів, який веде Росфінмоніторинг. Це означає, що проти всіх керівників фонду, який виступає на підтримку України та за демократичні перетворення в Росії, порушені кримінальні справи.

Зокрема, до реєстру внесені президентка фонду Наталія Арно (Будаєва) та віцепрезиденти Володимир Мілов та Григорій Фролов. До списку також потрапили Ольга Галкіна, координаторка Reforum Space Berlin зі структури Free Russia Foundation, та журналістка, засновниця фонду «Вільна Бурятія» Олександра Гармажапова. Усі вони живуть за кордоном.

У самому фонді підтвердили повідомлення.

«Це частина репресій проти голосів, що виступають проти війни і за демократію», – заявили у фонді. «Ми вважаємо, що головні терористи перебувають у Кремлі, і якщо російська влада внесла нас у такий список, значить ми все робимо правильно і їх дратує наша робота», – сказала голова Free Russia.

У 2024 році фонд «Вільна Росія» був включений міністерством юстиції Росії до переліку екстремістських організацій, після чого Росфінмоніторинг вніс його до реєстру терористів та екстремістів. Ще один віцепрезидент фонду Володимир Кара-Мурза був включений до реєстру раніше.