РФ та КНДР готуються до відкриття автомобільного сполучення

Росія та Північна Корея близькі до завершення будівництва мосту на кордоні між ними. Його введення в експлуатацію означатиме, що між країнами виникне пряме автомобільне сполучення, якого не було раніше. В Україні побоюються, що це серйозно розширить можливості для посилення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном, пише 28 липня газета The Guardian.



Міст перетинає прикордонну річку Туманну між Хасаном на Далекому Сході Росії та Туманганом у Північній Кореї. Він побудований на 415 метрів нижче за течією річки щодо залізничного мосту Дружби, що діє. Протяжність мосту – 830 метрів.



Спорудження мосту почалося навесні 2025 року, і зараз воно практично завершено. Північна Корея закінчила свою частину проєкту, включаючи митні та карантинні об’єкти, до запланованої дати відкриття 19 червня. Однак Росія «відстає на своєму боці кордону», і нову дату відкриття, як пише The Guardian, поки не встановлено.



Влада Росії та КНДР стверджує, що міст призначений для розширення торгівлі та туризму. Зараз між двома країнами є лише повітряне та залізничне сполучення.



Розслідування українського правозахисного гурту Truth Hounds, на яке посилається The Guardian, припускає, що головна мета – створення військового логістичного коридору, у тому числі з метою ведення війни проти України. Розслідувачі вважають, що, використовуючи автомобільні дороги, набагато простіше ухилятися від супутникового моніторингу, ніж при використанні залізничного або морського транспорту.

У Truth Hounds також вказують на малий обсяг торгівлі і між двома країнами, важко використовувати міст і з туристичною метою (більшість туристів відвідує Пхеньян за понад 500 км від мосту) –для заявлених цілей міст нерентабельний. Розслідувачі вважають міст коридором для переміщення північнокорейських військ, будівельних бригад та військових чиновників до Росії, а також російських технологій та ресурсів у зворотному напрямку.



У 2024 році Володимир Путін і Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, що закріпив військовий союз двох країн. Північна Корея постачає Росії зброю та боєприпаси, а з осені 2024 року понад 14 000 північнокорейських військовослужбовців воювали разом із російськими силами в Курській області проти України, зазнавши, за повідомленнями, значних втрат. Наразі військових КНДР на фронті немає, проте президент України Володимир Зеленський нещодавно припустив, що Північна Корея готується відправити до Росії 30 000 солдатів. У Кремлі заявили, що не справа Зеленського – міркувати про російські плани.