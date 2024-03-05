Суд у РФ конфіскував повʼязані з Коломойським активи

У Росії Кошехабльський районний суд регіону Адигея задовольнив позов Генпрокуратури, заборонивши в Росії діяльність «обʼєднання» українського бізнесмена Ігоря Коломойського та повʼязаних із ним осіб, повідомляє 5 березня пресслужба судів Адигеї.

Членами обʼєднання суд визнав самого Коломойського, а також колишнього власника збанкрутілого в Росії «Смоленського банку» Павла Шитова та зареєстровану у Великій Британії компанію JKX Oil & Gas Limited. Діяльність групи суд визнав «екстремістською».

Згідно з позовом прокуратури, обʼєднання активізувалося у 2014 році після «антиконституційного перевороту в Києві», пише видання «Коммерсант». Слідство стверджує, що Коломойський за допомогою підконтрольних ЗМІ «розгорнув масштабну антиросійську агітацію», «взяв на повне забезпечення» підрозділи «Азова» та кілька батальйонів, а також «заохочував убивства та викрадення» представників угруповань «ЛНР» та «ДНР». Шитов, за версією прокуратури, був призначений відповідальним за криптоактиви Коломойського.

Прокуратура визнала «бізнес-складовою спільноти» компанію JKX Oil & Gas Limited.

Суд ухвалив конфіскувати їхні активи в Росії. Серед них – підприємство паливно-енергетичного комплексу «Південгазенерджі», яке видобуває газ на Кошехабльському газоконденсатному родовищі. Основний власник компанії – зареєстрована в Нідерландах Adygea Gas BV та лондонська Page Gas Ltd, які перебувають у власності JKX Oil. Adygea Gas BV також володіла компанією «Кейтеринг-Південь», яка надавала послуги громадського харчування. Слідство оцінило частку відповідачів у цих компаніях у 5,1 мільярда рублів (це понад 1,5 мільярда гривень).

Крім того, конфісковане нерухоме майно, яким володіли резиденти JFX Oil та інші відповідачі. Російська влада отримала контроль над шістьма приміщеннями в бізнес-центрі в Москві та будинком у російській столиці. Крім того, під контроль РФ відійшли 494 земельні ділянки аграрного призначення загальною площею 5573 гектарів у Московській, Володимирській, Калінінградській та Смоленській областях. Їхня загальна кадастрова вартість перевищує шість мільярдів рублів (близько двох мільярдів гривень).

У вересні 2023 року суд в Україні заарештував Коломойського за звинуваченням у шахрайстві та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. За версією слідства, з 2013 по 2020 рік Коломойський вивів за кордон понад пів мільярда гривень через підконтрольні банківські структури. Потім йому звинуватили в «заволодінні» 9,2 мільярда гривень «Приватбанку» і ще 5,8 мільярда гривень.

У Росії Ігор Коломойський внесений до переліку «екстремістів і терористів».