Апеляційний залишив Коломойського під вартою, але зменшив розмір застави

Київський апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу захисників бізнесмена Ігоря Коломойського.

Апеляційна судова інстанція переглянула рішення Шевченківського райсуду Києва від 27 жовтня. Суд залишив Коломойського під вартою до 2 грудня, не відпустивши його на поруки.

Але апеляційний суд вирішив зменшити розмір застави – з 3,9 до близько 3 млрд гривень (1 118 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб).



27 жовтня Шевченківський районний суд Києва продовжив Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 грудня, визначивши розмір застави у майже 3,9 млрд гривень.

Ігор Коломойський перебуває під вартою з 2 вересня. Тоді його арештували за підозрою в шахрайстві та відмиванні грошей. Цей епізод, за даними слідства, стосується того, що Коломойський привласнював кошти протягом 2013–2020 років шляхом їх виводу за кордон, «використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ».

Пізніше, 15 вересня, Служба безпеки України повідомила про викриття «нових фактів злочинної діяльності» власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського. Йому повідомили про додаткову підозру за трьома статтями – йдеться про незаконні дії з документами, заволодіння чужим майном і легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.

За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн, створивши для цього злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером. У СБУ заявили, що члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді внесків банк не отримував. За версією слідства, потім ці фейкові внески були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами. За даними СБУ, щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності.