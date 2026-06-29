У РФ військового Луніна, який погрожував Путіну, заарештували через екстремістську символіку

Колишнього російського військовослужбовця Олександра Луніна, який вимагав зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, 27 червня заарештували за адміністративною статтею про демонстрацію екстремістської символіки, пише видання «Верстка».

На сайті суду інформацію опублікували лише через два дні після ухвалення рішення – вранці 29 червня. У суді журналістам не розкрили деталей, заявивши, що такі справи не підлягають розголошенню.

Стаття про пропаганду екстремістської символіки передбачає арешт до 15 діб. Луніна, як повідомили раніше в його телеграм-каналі, заарештували на 11 діб. За якою статтею, тоді не уточнювалося. До цього дружина Луніна розповіла в соцмережі про обшук у них удома та вилучення всієї комп’ютерної техніки. Пізніше вона видалила відео та повідомила, що Лунін «живий, здоровий» і попросив нічого не коментувати.

Самого Луніна під час обшуку не було вдома – він поїхав на зустріч із головою Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією та серійним донощиком Віталієм Бородіним. Після цього колишній військовий перестав виходити на зв’язок.

39-річний Олександр Лунін – учасник повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він живе в селі Лізинівка Розсошанського району Воронезької області За даними «Медузи» та «Медіазони», він воював у складі 150-ї мотострілецької дивізії та був поранений. 25 червня він опублікував відеоролик, у якому вимагав зустрічі з Путіним. Він заявив, що якщо найближчим часом він «не приїде до Кремля і не виступить у прямому ефірі» поряд із президентом Росії, то «армія розверне свою зброю проти Кремля». Це відео має багатомільйонні перегляди.